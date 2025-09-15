Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Regionali in Calabria, Lucano resta fuori dalla contesa. Il Tar di Reggio boccia il ricorso

Regionali in Calabria, Lucano resta fuori dalla contesa. Il Tar di Reggio boccia il ricorso

Confermato la decisione della commissione elettorale reggina che lo aveva dichiarato incandidabile

di

Il sindaco di Riace Mimmo Lucano durante la trasmissione televisiva Che tempo che fa, Milano, 21 Ottobre 2018. ANSA/FLAVIO LO SCALZO

Domenico «Mimmo» Lucano resta escluso dalla lista di Avs alle prossime elezioni regionali in Calabria. Il Tar di Reggio Calabria al termine dell’udienza di stamani, ha confermato la decisione della commissione elettorale reggina che lo aveva dichiarato incandidabile escludendo il sindaco di Riace ed europarlamentare per la legge Severino dopo la condanna definitiva nel processo Xenia a 18 mesi per falso. Il Tar di Catanzaro, invece, ha dichiarato improcedibile il ricorso dei legali di Lucano.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province