Il sindaco di Messina a Lamezia per le regionali in Calabria, Occhiuto: "Felice della presenza di Sud chiama Nord, ormai è organico al centrodestra"

«Sud chiama Nord mi pare sia ormai organico al centrodestra, laddove si va votare e quindi sono molto felice che ci sia questa lista in Calabria. Ringrazio Laura Castelli che è stata un ottimo viceministro dell’economia. Stavamo in Parlamento insieme e lì abbiamo costruito un rapporto che è durato anche nel tempo». Lo fa detto il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti in occasione della presentazione delle liste di Sud chiama Nord a Lamezia Terme.

«Ringrazio - ha aggiunto Occhiuto - il sindaco di Messina Federico Basile che oggi è qui. Con la città metropolitana di Messina dobbiamo avere la capacità di ragionare anche in futuro, perché l’area metropolitana di Messina dove essere sempre più integrata con l’area metropolitana di Reggio Calabria, quindi si tratterà di ragionare insieme su strategie di attrazione di investimenti sul reticolo della mobilità e dei trasporti».