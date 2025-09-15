Il sindaco di Messina a Lamezia per le regionali in Calabria, Occhiuto: "Felice della presenza di Sud chiama Nord, ormai è organico al centrodestra"

«Sud chiama Nord mi pare sia ormai organico al centrodestra, laddove si va votare e quindi sono molto felice che ci sia questa lista in Calabria. Ringrazio Laura Castelli che è stata un ottimo viceministro dell’economia. Stavamo in Parlamento insieme e lì abbiamo costruito un rapporto che è durato anche nel tempo». Lo fa detto il presidente dimissionario della Regione Calabria e ricandidato Roberto Occhiuto, parlando con i giornalisti in occasione della presentazione delle liste di Sud chiama Nord a Lamezia Terme.
«Ringrazio - ha aggiunto Occhiuto - il sindaco di Messina Federico Basile che oggi è qui. Con la città metropolitana di Messina dobbiamo avere la capacità di ragionare anche in futuro, perché l’area metropolitana di Messina dove essere sempre più integrata con l’area metropolitana di Reggio Calabria, quindi si tratterà di ragionare insieme su strategie di attrazione di investimenti sul reticolo della mobilità e dei trasporti».
«Un ringraziamento però - ha aggiunto Occhiuto - voglio farlo anche agli animalisti, perché anche loro sono presenti in questa lista, e credo potranno darci la giusta spinta per fare cose che non siamo riusciti a concludere nella legislatura che è appena terminata. Per esempio la mia idea era quella di prendere dei canili prefabbricati per darli in gestione alle diverse Aziende sanitarie provinciali, affinché si risolvesse questo problema che per me è odioso, perché soprattutto nelle regioni del Sud c'è un tasso di randagismo che è straordinariamente alto. Bisogna mettere mano a questo problema nel rispetto di quelle che sono le esigenze degli animali». di un gesto volontario.
