Elezioni in Calabria, attesa per oggi la decisione sul ricorso di Mimmo Lucano

È atteso per oggi l’esito del ricorso con cui Mimmo Lucano chiede di essere reinserito nella lista di Alleanza Verdi-Sinistra per le elezioni regionali in Calabria del 5 e 6 ottobre 2025. La decisione delle commissioni elettorali, di Cosenza e Reggio Calabria, si basa sull’applicazione della legge Severino, scattata dopo la sua condanna a 18 mesi di reclusione – con pena sospesa – per falso, emessa a febbraio al termine del processo Xenia, relativo al modello di accoglienza diffusa adottato a Riace per le persone migranti.

In molte parti politiche e istituzionali si è levata una netta vicinanza nei confronti di Lucano. Il suo legale, l’avvocato Andrea Dacqua, ha confermato che il ricorso sarà discusso oggi dall’autorità giudiziaria competente, con l’urgenza necessaria a non comprimere né il diritto degli elettori di votare né quello del suo assistito di poter essere eletto.