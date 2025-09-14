La Calabria verso il voto, Occhiuto rincara la dose: “Avremo un risultato straordinario”

In Calabria «abbiamo fatto 3 liste di Forza Italia. Avremo un risultato straordinario e dimostreremo quanto radicata sia Forza Italia, dovunque si vada a votare». Lo ha detto Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, in collegamento con Azzurra Libertà a San Benedetto del Tronto. «Grazie davvero per il sostegno che sto avvertendo da tutti quelli che mi scrivono continuamente sui social. Significa che vi inviterò tutti, in Calabria, a festeggiare questa vittoria che secondo me credo ci sarà, e sarà più grande rispetto a prima». Occhiuto ha ringraziato anche i giovani di Forza Italia «che si stanno dimostrando straordinari, anche qua in Calabria, in campagna elettorale. Sono davvero i nostri pilastri in mezzo alla strada, alla scuola, nell’università - ha concluso -. Credo che stiamo dimostrando una maturità che a volte è possibile di insegnamento a noi dirigenti nazionali».