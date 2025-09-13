Avs fronteggia Occhiuto, Fratoianni a Lamezia: “Il suo governo è stato pessimo”

«La valutazione sul governo Occhiuto è pessima». A dirlo il leader di Avs, Nicola Fratoianni, a Lamezia Terme per presentare le liste di Avs alle Regionali in Calabria. Occhiuto ha fatto un colpo di mano anche molto spregiudicato, interrompendo prima del mandato per risolvere i suoi problemi politici e più che giudiziari. Sulla giustizia lavora la magistratura e noi abbiamo il massimo rispetto, ma ci sono evidentissimi alcune ed enormi problemi politici e, forse, lui lo sapeva, ha anticipato i tempi per cavarsi dai guai. Per quanto riguarda le prospettive del centrosinistra e del candidato presidente Pasquale Tridico, secondo Fratoianni «c'è voglia di vincere queste elezioni, non di accorciare le distanze. Tridico è una splendida risorsa per questa terra, è un calabrese appassionato, intelligente, colto, che ha visto e conosciuto il mondo e in questi ultimi tempi ha lavorato in modo molto positivo in Europa e questa terra ha bisogno di guardare fuori dai suoi confini, di guardare oltre i confini della Calabria, perchè la Calabria può essere un punto di riferimento non solo per i suoi cittadini, per le sue cittadine, per l’Italia, per il Mezzogiorno, anche per l’Europa, può diventare una regione in grado di disegnare un altro modello, fondato sul rispetto delle persone, delle loro vite, dei loro bisogni, può diventare il territorio in cui il diritto alla salute sia garantito a tutti e a tutte, il diritto ai trasporti sia garantito a tutti e a tutti, in cui si riduca la diseguaglianza, in cui si riducano le sacche di povertà. Tridico - ha concluso Fratoianni - ha le carte in regola per guidare la coalizione e vincere e poi guidare un governo della Calabria nel segno del cambiamento».