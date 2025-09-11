Regionali: la segretaria Pd Schlein oggi in Calabria. Visita all'ospedale di Polistena e incontro a Catanzaro Lido

La segretaria del Pd Elly Schlein sarà in Calabria oggi per una serie di appuntamenti in vista della campagna elettorale per le Regionali del 5 e 6 ottobre, nelle quali il Pd sostiene la candidatura di Pasquale Tridico, europarlamentare M5S, alla presidenza della Regione per la coalizione di centrosinistra. Lo riferiscono fonti del partito regionale. In particolare, Schlein domani pomeriggio farà tappa all’ospedale di Polistena (Reggio Calabria), quindi nel centro storico di Camini (Reggio Calabria) e infine concluderà con un incontro a Catanzaro Lido.