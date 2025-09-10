Regionali in Calabria, sorteggiato l'ordine delle liste sulle schede

I Tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria hanno completato le operazioni di sorteggio per stabilire l’ordine delle liste sulle schede elettorali per le Regionali del 5 e 6 ottobre. Ieri la Corte d’appello di Catanzaro aveva sorteggiato l’ordine dei candidati presidenti, così determinato: 1 Roberto Occhiuto, candidato per il centrodestra, sostenuto da otto liste; 2 Pasquale Tridico, candidato per il centrosinistra, sostenuto da sei liste; 3 Francesco Toscano, candidato per Democrazia Sovrana Popolare, sostenuto da una lista.

Oggi, per quanto riguarda le liste, nella circoscrizione centrale (Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia) il sorteggio al Tribunale di Catanzaro ha determinato questo ordine: Udc, Forza azzurri, Noi moderati, Occhiuto Presidente, Forza Italia, Lega, Sud chiama Nord, Fratelli d’Italia per la coalizione a sostegno di Occhiuto, quindi Alleanza Verdi Sinistra, Pd, M5S, Democratici Progressisti, Tridico Presidente e Casa Riformista per la coalizione a sostegno di Tridico e infine Democrazia Sovrana Popolare per Toscano.