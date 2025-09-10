Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Calano i residenti in Calabria tra 18 e 35 anni: il loro voto “pesa” sempre di meno

Calano i residenti in Calabria tra 18 e 35 anni: il loro voto “pesa” sempre di meno

Stime Istat indicano una diminuzione del 5% della popolazione giovanile: da 374mila a 355mila. I fuorisede non potranno partecipare a distanza e tornare è complicato: sono oltre 100mila

L’impostazione della campagna elettorale di Pasquale Tridico è chiara: il bacino in cui andare a pescare i voti è il partito dei non votanti e il partito dei fuorisede. Si spiega così l’attenzione del M5S e del campo largo alla mancata attivazione, da parte della Regione, delle procedure per garantire il rimborso dei costi di viaggio agli elettori che vorranno tornare in Calabria per partecipare al voto. A ciò si aggiungono altri due elementi che rischiano di ridurre la partecipazione al voto. Il primo è la contrazione, sensibile ed evidente, dei treni che dalla Calabria raggiungono il Nord e viceversa.
