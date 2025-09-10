Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Addizionale regionale Irpef da record, in Calabria è zavorra per i pensionati

Il nuovo governo, che verrà modellato dalle urne, dovrà occuparsi dei nuovi bisogni di una popolazione invecchiata studiando modelli di assistenza sanitaria più efficaci e connessioni rapide con le aree interne

Uno striscione con la scritta 'Pensionati italiani più tassati meno tutelati' durante il presidio di protesta contro la Legge di bilancio presentata in Parlamento, Siena, 27 dicembre 2018.ANSA

La Calabria resta nel cono d’ombra di questa sua lunga veglia elettorale. Il nuovo governo, che verrà modellato dalle urne, dovrà provare ad arginare il progressivo invecchiamento della popolazione, la principale debolezza strutturale. Questa terra appassisce senza fare più figli, disegnando le nuove traiettorie di una emergenza futura che sembra irreversibile.
I diagrammi demografici precipitano progressivamente sotto l’azione combinata dei flussi negativi provenienti dal tasso migratorio totale e dai valori della crescita naturale della popolazione. Chiunque governerà la Calabria dovrà occuparsi dei nuovi ed urgenti bisogni dei calabresi, per i quali si dovranno immaginare, ad esempio, nuovi modelli di assistenza sanitaria o di mobilità secondo sistemi in grado di collegare le aree interne più disagiate.
