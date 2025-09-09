Pianeta scuola, pronti a ricominciare in Calabria. Tutti i numeri... del calo demografico

Prima campanella dietro l’angolo. L’universo scuola calabrese si prepara all’anno scolastico che verrà, con tutti (o quasi) i docenti in classe grazie al lavoro senza sosta dei cinque uffici scolastici provinciali che hanno rispettato le indicazioni ministeriali, pubblicando il Bollettino Zero e il Bollettino Uno entro fine agosto, poi verificando le mancate prese di servizio per procedere col Bollettino Due prima del 15 settembre. Sono 360 le istituzioni scolastiche calabresi (lo racconta l’Osservatorio Istruzione della Regione): 135 (37,5%) in provincia di Cosenza, 92 (25,6%) nel Reggino, 64 (17,8%) nel Catanzarese, 37 (10,3%) nel Crotonese e 32 (8,9%) nel Vibonese. Il 61,4% sono Istituti comprensivi, 34,2% Scuole secondarie di secondo grado, 1,4% Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (Cpia), 1,1% Convitti, 1,1% Scuole primarie, 0,8% Scuole secondarie di primo grado singole e non coinvolte in Comprensivi.

Un occhio ai prof

A livello regionale i posti consolidati (Organico di diritto) dei docenti sono 25.408, cui aggiungere 357 non consolidati (Organico di fatto). Per essere precisi: 9.007 in provincia di Cosenza (+156 non consolidati), 6.858 nel Reggino (+84), 4.720 nel Catanzarese (+62), 2.547 nel Crotonese (+27) e 2.331 (+28) nel Vibonese. In tutte e cinque le nostre province risultano tagli nei posti consolidati: 82 in meno rispetto al ‘24-’25 nel Cosentino, 65 in meno nel Reggino, 32 in meno nel Catanzarese, meno 20 nel Crotonese, 17 in meno rispetto allo scorso anno nel Vibonese.

Per quanto riguarda il Potenziamento, invece, la dotazione regionale conta 1.958 cattedre: 93 nella scuola dell’Infanzia, 659 alla Primaria, 309 nella Secondaria di primo grado e 897 nella Secondaria di secondo grado. Anche in questo caso la provincia con il numero più cospicuo di disponibilità è Cosenza (726), a seguire Reggio (506), Catanzaro (350), Crotone (198) e Vibo Valentia (178). Infine la dotazione organica relativa al Sostegno: 4.533 cattedre, di cui 193 di Potenziamento. Dando un’occhiata alle singole province: 1.507 nel Cosentino, 1.317 nel Reggino, 837 nel Catanzarese, 440 nel Crotonese e 432 nella provincia di Vibo Valentia. A queste vanno aggiunti i cosiddetti posti in deroga, boccata d’ossigeno per molti precari. Lo scorso anno, ad esempio, hanno raddoppiato i posti iniziali, garantendo l’incarico annuale a migliaia di docenti, affiancamento fondamentale per tanti studenti con disabilità.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale