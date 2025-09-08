Elezioni in Calabria, l’ottimismo di Tridico: «Questa terra può svoltare, attorno a noi c’è fiducia»

Oltre che sul piano prettamente numerico in tema di presenza di partiti, movimenti politici e associazioni, sarà davvero non un semplice “capo largo” ma un “campo extralarge” il programma (Sanità in prima fila), le idee e gli interventi da fare e quindi da attuare sul territorio della Calabria a beneficio dei residenti, quello presente nell’agenda dell’ex presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, il candidato a governatore del centrosinistra alle prossime elezioni regionali. Il dato, insieme, se poi sarà realmente effettuata, a tanti altri contenuti e proposte, è ampiamente emerso nell’ambito della Festa dell’Unità a Roccella, nel “cuore” della Locride, alla presenza anche del segretario del Pd calabrese Nicola Irto.

Prima di “consegnare” il microfono ai due moderatori e giornalisti dell’incontro, il caposervizio di “Gazzetta del Sud”, Piero Gaeta e il direttore del “Quotidiano del Sud”, Massimo Razzi, sono stati, dopo i saluti istituzionali, sia il sindaco di Roccella, Vittorio Zito, sia il senatore Irto, a dare il “là” all’incontro.