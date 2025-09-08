Elezioni in Calabria, la denuncia di Baldino (M5S): “Nessuno sconto treni per i calabresi fuori sede”

Secondo la parlamentare, senza questa agevolazione migliaia di giovani e famiglie rischiano di non poter partecipare a un momento fondamentale per la regione, a causa dei costi troppo elevati dei viaggi. «Saremmo davanti alla negazione di un diritto e ad un atto grave delle istituzioni, che ostacolerebbero la partecipazione alimentando l’astensionismo».

«Stiamo parlando di una misura consolidata – ha dichiarato Baldino – attiva per le elezioni nazionali ed europee, e attivabile anche per le elezioni regionali, che prevede riduzioni fino al 70% sui biglietti ferroviari. In Calabria riguarda oltre 100.000 cittadini fuori sede per studio o lavoro, tra cui almeno 40.000 studenti universitari».

A denunciarlo è la deputata del M5S Vittoria Baldino , che ha inviato una richiesta formale alla Regione Calabria per attivarsi presso Trenitalia e Italo affinché siano garantite le agevolazioni tariffarie anche per le consultazioni del 5 e 6 ottobre.

Mancano quattro settimane alle elezioni regionali e i calabresi che vivono fuori regione non hanno ancora diritto agli sconti sui treni per tornare a votare. Un disservizio che rischia di diventare un ostacolo alla partecipazione democratica.

L’appello alla Regione

«Occhiuto si attivi immediatamente per garantire il diritto al voto di tutti i calabresi, a prescindere dal luogo in cui si trovano. È inaccettabile che non ci si sia mossi per tempo, quasi come se la scarsa partecipazione fosse un risultato auspicato», ha aggiunto la deputata.

«I calabresi hanno diritto di votare senza ostacoli e senza barriere economiche – ha concluso Baldino –. La Calabria non ha bisogno di ostacoli al voto, ma di istituzioni che facilitino la partecipazione. Invito tutti i calabresi, in Calabria e fuori, a non rinunciare al proprio voto: il nostro futuro è nelle nostre mani».