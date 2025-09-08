Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni in Calabria: Cgil, Cisl e Uil “dettano” l’agenda. Le richieste al futuro governatore

Elezioni in Calabria: Cgil, Cisl e Uil “dettano” l’agenda. Le richieste al futuro governatore

C’è una parte di Calabria che attende risposte concrete oltre gli slogan di questa campagna elettorale appena iniziata. È quella rappresentata dai sindacati, un tempo definiti i “corpi intermedi” per eccellenza, oggi forse meno centrali ma pur rappresentativi di una fetta importante della società. In ogni caso, sono diverse le richieste avanzate dai segretari generali di Cgil, Cisl e Uil a chi nelle prossime settimane tornerà a prendere possesso dell’ufficio presidenziale collocato al decimo piano della Cittadella regionale.

Gianfranco Trotta, Giuseppe Lavia e Mariaelena Senese pur con sfumature diverse, mettono al centro sanità, lavoro e infrastrutture. Tanti i miliardi da gestire e una richiesta unanime: «La lotta a ’ndrangheta e malaffare sia centrale».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province