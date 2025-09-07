Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Regionali in Calabria, sei donne elette nel 2021. Il record positivo sarà migliorato in questa tornata?

Ogni lista obbligata a riservare almeno il 40 per cento dei posti a candidati di genere diverso

di

ANSA/GIUSEPPE LAMI

Il Consiglio regionale calabrese si tingerà ancor più di rosa rispetto al passato? Nel 2020 l’introduzione delle norme sulla rappresentanza di genere e della doppia preferenza, è stata approvata, all’unanimità, dal Consiglio, di fatto formalmente sciolto, cioè dopo la morte della compianta Jole Santelli.
Gli effetti di questa importante modifica al sistema elettorale sono risultati abbastanza evidenti: si è passati da tre consigliere elette nel 2020, compresa la Presidente della Regione, a 6 elette nel 2021. Sei elette su 30 rappresentano il 20 per cento, percentuale molto più bassa, però, del numero di candidate presenti nelle liste. Ogni lista doveva presentare almeno il 40 per cento di donne e tutte le liste, complessivamente, hanno schierato il 45,7 per cento di donne.
