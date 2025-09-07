La Calabria si appresta a scegliere il presidente della Regione: una corsa al voto inaspettata, meno slogan e più “verità”

Su il sipario su una campagna elettorale inaspettata, diretta conseguenza della decisione di Roberto Occhiuto - dopo avere appreso di un’inchiesta giudiziaria a suo carico - di porre anticipatamente fine alla legislatura. Poco meno di 30 giorni in cui i contendenti in campo, oltre all’uscente Occhiuto anche il professore di sinistra Pasquale Tridico e l’indipendente Francesco Toscano, proveranno a convincere gli elettori calabresi a dare loro fiducia. Sarà una partita sulla quale peserà come un macigno l’incognita dell’affluenza. Gli ultimi precedenti non incoraggiano: nel 2020 e nel 2021 si è recato alle urne meno della metà dei calabresi. Meno votanti equivale a dire meno legittimazione popolare per chi sarà eletto la sera del 6 ottobre.

Nel frattempo, non resta che augurarsi di leggere e ascoltare contenuti in una corsa al voto prevalentemente giocata sui social a colpi di reel e slogan. Ciò non toglie che ci sia bisogno, da parte di tutti gli attori in campo, di un’operazione-verità. La realtà che si vive a queste latitudini è drammatica sotto tanti punti di vista. I calabresi non godono pienamente di un’assistenza sanitaria efficiente, il diritto alla mobilità è frenato da infrastrutture vetuste mentre incognite accompagnano la realizzazione di quelle nuove, i progetti del Pnrr ormai prossimo alla scadenza segnano il passo, il lavoro non c’è e quello esistente spesso è precario (con le donne più penalizzate). L’apparente miglioramento dei numeri sull’occupazione è in larga parte la conseguenza di un calo della forza lavoro, non di un effettivo aumento delle persone che hanno trovato un’attività.

