Regionali in Calabria, tra un mese si va alle urne: presentate le liste. Le scelte di Occhiuto, Tridico e Toscano

Ancora un mese di campagna elettorale, poi si passerà... ai fatti. Tre i candidati che scenderanno in campo e si contenderanno lo scranno di presidente della Regione Calabria, occupato fino a inizio agosto da Roberto Occhiuto che ha scelto di ricandidarsi rappresentando il centrodestra.
A Catanzaro, in Corte d’appello, la presentazione delle liste di candidati alle amministrative del 5 e 6 ottobre per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale. Molte già quelle depositate.
La prima è stata di Democrazia sovrana popolare, il movimento fondato dall’ex europarlamentare di Rifondazione comunista Marco Rizzo, che candida a presidente Francesco Toscano.
Ieri in serata è stata presentata la candidatura di Roberto Occhiuto, sostenuto da otto liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista. Per Fratelli d’Italia, in particolare, scende in campo la sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro, coordinatrice regionale del partito, che sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. La Lega candida nella stessa circoscrizione il presidente uscente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso, commissario regionale del partito.
Questa mattina è stata, invece, depositata nella Corte d’Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell’Inps è sostenuto da una coalizione composta da sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa riformista, Lista Tridico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra.
La presentazione delle liste si è chiusa oggi alle 12
LISTE ROBERTO OCCHIUTO
Lista Forza Italia (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Gianluca Gallo
Pasqualina Straface
Antonella Blandi
Piercarlo Chiappetta
Antonio De Caprio
Francesca Impieri
Angela Morrone
Antonio Russo
Elisabetta Santoianni
Lista Forza Italia (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Antonello Talerico
Elisabetta Aiello
Maria Ylenia Fera
Sergio Ferrari
Antonella Grandinetti Dionesi
Maria Grazia Pianura
Marco Polimeni
Saverio Russo
Lista Forza Italia (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Salvatore Cirillo
Domenico Giannetta
Serena Anghelone
Rocco Biasi
Concetta Scarcella
Virginia Parisi
Antonino Zimbalatti
Lista Occhiuto Presidente (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Pierluigi Caputo
Rosaria Succurro
Franceschina Bufano
Marisa Fiammetta Guido
Cataldo Minò
Mattia Salimbeni
Giuseppina Vano
Vincenzo Ventimiglia
Ugo Vetere
Lista Occhiuto Presidente (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Michele Comito
Emanuele Ionà
Salvatore Gaetano
Filippo Antonio Capellupo
Antonia Fiamingo
Rosina Lombardo
Maria Molinaro
Frank Mario Santacroce
Lista Occhiuto Presidente (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giacomo Crinò
Ieracitano Fortunata
Luccisano Chiara
Micheli Eulalia
Parrello Antonino
Sainato Raffaele
Zampogna Giuseppe
Noi Moderati (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Enrico Caligiuri
Sergio Giannino Del Giudice
Davide Gravina
Marilena Lanzino
Cinzia Mauro
Ermelinda Mazzei
Riccardo Rosa
Elisa Scalercio
Adele Sirimarco
Noi Moderati (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Lea Concolino detta Lea (in Aloi)
Valeria Fedele
Gennaro Le Rose
Pascasio Matacera
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Giuseppe Scilimbata
Noi Moderati (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Antonino Crea
Francesca Eroi
Orlando Fazzolari
Antonio Malara
Maria Marilena Mammone
Maria Grazia Pascale detta “Mary”
Gaetano Rao
Fratelli d'Italia (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Sabrina Mannarino
Dora Mauro
Pietro Molinaro
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Francesco Spadafora
Fratelli d'Italia (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Maria Pietropaolo
Simona Ferraina
Domenico Perri
Teresa Ruberto
Antonio Schiavello
Fratelli d’Italia (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giovanni Calabrese
Marco Cascarano
Giovanna Cusumano
Ramona Calafiore
Stefano Princi
Francesco Praticò
Daniela Iriti
Lega (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Katya Gentile
Orlandino Greco
Emira Ciodaro
Antonio Belmonte
Marianna Ardillo
Santo Capalbo
Michele Covello
Maria Annunziata De Marco
Giovanni Schiavelli
Lega (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Filippo Mancuso
Pietro Raso
Maria Limardo
Gianpaolo Bevilacqua
Elisenia Laudari
Cosima Teresa Miletta
Silvia Parente detta “Parentela” – detta “Parenti”
Maria Teresa Stirparo
Lega (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giuseppe Gelardi detto “Pino”
Giuseppe Mattiani
Caterina Maria Capponi
Daniela Demetrio
Armando Neri
Francesco Sarica
Anna Maria Stanganelli
Sud chiama Nord – Partito animalista (Circoscrizione Centro - Cosenza)
Sara Mauro
Virgilio Salvatore Minniti
Simona Casadei
Isabella Campana
Antonio Raddi
Anna Capitano
Patrick Palumbo
Carmelo Asta
Sandro Palazzolo
Sud chiama Nord – Partito animalista (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Antonio Azzalini
Anna Casaburi
Vittorio Saladino
Samanta Gallo
Salvatore Pittella
Vincenzo Giuseppe Sestito
Emilia Maria Mazzuca
Ida Passalis
Sud chiama Nord– Partito animalista (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Marilene Bonavita
Giuseppe Adamo
Andrea Marino
Ilaria Paolillo
Federica Candido
Vincenzo Surace
Dario Salvatore Borrelli
Forza Azzurri (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Umberto De Luca
Gregorio Iannotta
Francesca Greco
Felicità Laurito
Francesco Bernardo
Leonardo De Marco
Daniela Carlucci
Massimo Nardi
Luisa Gatto
Forza Azzurri (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Francesco Afflitto
Salvatore Mascaro
Carla Caddeo
Patrizia Crapella
Cosimo De Pinto
Giuseppe De Vita
Antonio Mungo
Giuseppina Staropoli
Forza Azzurri (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Gabriella Castelletti
Roberta Caldovino
Antonio Condoleo
Giuliana Barberi
Enzo Rocco Bartolo
Giuseppe Nucera
Giuseppe Ventra
Lista Udc-Dc (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Anna Vigliaturo
Vincenzo Borrelli
Massimiliano Ercole
Antonietta Fazio
Gennaro Licursi
Antonio Russo Cataldo
Domenico Piattello
Rosetta Crisci
Cinzia Naccarato
Lista Udc-Dc (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Salvatore Bulzomì
Gerlando Cuffaro
Rosa Procopio
Mariana Iannello
Anna Pesce
Vincenzo Fulvio Attisani
Giuseppe Isabella
Romano Loiero
Lista Udc-Dc (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Riccardo Occhipinti
Evelin Giada Horvath-Fiorvadi
Manuela Barletta
Daniela Moscato
Pancrazio Benito Walter Melcore
Luigi Marcianò
Antonino Francesco Latella
LISTE PASQUALE TRIDICO
M5S (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Elisa Scutellà
Davide Tavernise
Giuseppe Giorno
Veronica Buffone
Massimiliano Battaglia
Teresa Sicoli
Gianfranco Orsomarso
Concetta Cuparo
Antonio Maiolino
M5S (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Ilario Sorgiovanni
Olinda Suriano
Terri Boemi
M5S (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
Elisa Scutellà
Pd (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Giuseppe Mazzuca
Enza Bruno Bossio
Pino Capalbo
Francesca Dorato
Catia Filippo
Franco Iacucci
Mimmo Lo Polito
Rosellina Madeo
Rosanna Mazzia
Pd (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Ernesto Alecci
Amalia Bruni
Raffaele Mammoliti
Giusy Iemma
Leo Barberio
Alessandra Pugliese
Elisabeth Sacco
Luigi Tassone
Pd (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giuseppe Falcomatà
Giovanni Muraca
Patrizia Morabito
Lucia Nucera
Maria Teresa Floccari
Giuseppe Ranuccio
Vincenzo Maesano
Lista Tridico Presidente (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Biancamaria Rende
Daniela Bonofiglio
Rosa Principe
Stefania Rota
Ranieri Marcello Silvestro Filippelli
Edoardo detto Antonello Giudiceandrea
Ferdinando Laghi
Giovanbattista Nicoletti
Ferdinando Nociti
Lista Tridico Presidente (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Paola Petronio
Maria Rosaria Franzè
Angela Cristina Medaglia
Monica Nardi
Vincenzo detto Enzo Bruno
Francesco Del Giudice
Giovanni Primerano
Filippo Sestito
Lista Tridico Presidente (Circoscrizione Sud Reggio Calabria)
Caterina Trecroci
Irene Calabrò
Rosalba Larosa
Fabio Foti
Domenico Gattuso
Michele Mileto
Saverio Pazzano
Alleanza Verdi Sinistra (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Domenico Lucano
Donatella Di Cesare
Giuseppe Campana
Giorgia Giampietro
Michele Cosentino
Annunziata Turano
Francesco Giacomo Pignataro
Walter Nocito
Maria Pia Funaro
Alleanza Verdi Sinistra (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Antonio Lo Schiavo
Gianmichele Bosco
Sergio Genco
Raffaella Cosentino
Margherita Perri
Alessia Piperno
Domenico Villì
Bernadette Serratore
Alleanza Verdi Sinistra (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Demetrio Delfino
Salvatore Fuda
Mimmo Lucano
Donatella Di Cesare
Patrizia Gambardella
Michele Tripodi
Patti Sonia
Democratici progressisti (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Umberto Federico
Giuseppina Rachele Incarnato
Domenico La Cava
Filomena Presta
Donatella Donato
Giuseppe Pugliese
Maria Assunta Lattuca
Biagio Caligiuri
Francesco De Cicco
Democratici Progressisti (Circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia)
Antonio Belcastro
Vincenzo Costantino
Milena Liotta
Luciano Lo Prete
Laura Moschella
Francesco Pitaro
Giuseppe Scali
Stefano Soriano
Democratici Progressisti (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Nino De Gaetano
Caterina Belcastro
Giuggy Palmenta
Carmelo Versace
Antonio Morabito
Marcella Borrello
Alessandra Papandrea
Casa Riformista (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Filomena Greco
Amerigo Castiglione
Francesca Cufone
Gabriella De Seta
Gianmarco Manfrinato
Lucantonio Nicoletti
Cosimo Savastano
Norina Scorza
Giuseppe Graziano
Casa Riformista (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Francesco De Nisi
Emanuela Capalbo
Carmen Carceo
Giuseppe Condello
Francesco De Nardo
Serena Del Negro
Francesco Muraca
Raffaella Ruberto
Casa Riformista (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Adriana Andriani
Angiolina Borgese
Christian Cosimi
Amedeo di Tillo
Giuseppe Mammoliti
Jessica Fiorentina Pisani
Domenico Pirrotta
LISTA FRANCESCO TOSCANO (Democrazia Sovrana Popolare)
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Giuseppe Triolo
Maria Luisa Campolo
Felicia Fortugno
Domenica Francesca Greco
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Caterina Villì
Michele Caruso
Giuseppe Pulvirenti
Antonietta Veneziano
Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Marco Rizzo
Caterina Villì
Francesco Toscano
Alessandro Buccieri
Luigi Caputo
Claudia Castro
Luca Filippelli
Rosa Gaudio
Paola Marinaccio
