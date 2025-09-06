Regionali in Calabria, tra un mese si va alle urne: presentate le liste. Le scelte di Occhiuto, Tridico e Toscano

Ieri in serata è stata presentata la candidatura di Roberto Occhiuto , sostenuto da otto liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Occhiuto Presidente, Forza Azzurri, Noi Moderati, Democrazia Cristiana-Udc e Sud chiama Nord-Partito Animalista. Per Fratelli d’Italia, in particolare, scende in campo la sottosegretaria di Stato all’Interno, Wanda Ferro , coordinatrice regionale del partito, che sarà capolista nella circoscrizione centro Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia. La Lega candida nella stessa circoscrizione il presidente uscente del Consiglio regionale, Filippo Mancuso , commissario regionale del partito.

A Catanzaro, in Corte d’appello, la presentazione delle liste di candidati alle amministrative del 5 e 6 ottobre per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale. Molte già quelle depositate.

Ancora un mese di campagna elettorale, poi si passerà... ai fatti. Tre i candidati che scenderanno in campo e si contenderanno lo scranno di presidente della Regione Calabria, occupato fino a inizio agosto da Roberto Occhiuto che ha scelto di ricandidarsi rappresentando il centrodestra.

Questa mattina è stata, invece, depositata nella Corte d’Appello di Catanzaro la candidatura di Pasquale Tridico alla presidenza della Regione Calabria. L'ex presidente dell’Inps è sostenuto da una coalizione composta da sei liste: Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Democratici e Progressisti, Casa riformista, Lista Tridico presidente e Alleanza Verdi e Sinistra.

La presentazione delle liste si è chiusa oggi alle 12

LISTE ROBERTO OCCHIUTO

Lista Forza Italia (Circoscrizione Nord - Cosenza)

Gianluca Gallo

Pasqualina Straface

Antonella Blandi

Piercarlo Chiappetta

Antonio De Caprio

Francesca Impieri

Angela Morrone

Antonio Russo

Elisabetta Santoianni

Lista Forza Italia (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)

Antonello Talerico

Elisabetta Aiello

Maria Ylenia Fera

Sergio Ferrari

Antonella Grandinetti Dionesi

Maria Grazia Pianura

Marco Polimeni

Saverio Russo