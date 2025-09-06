Il rush finale su liste e candidati alle regionali in Calabria: i simboli presentati sono in totale 15

Otto liste a sostegno del forzista Roberto Occhiuto, sei quelle del campo largo guidato da Pasquale Tridico, una in appoggio di Francesco Toscano, esponente di Democrazia sovrana popolare. Se non si registreranno colpi di scena dell’ultima ora - il termine per la presentazione di simboli e candidature scade oggi alle 12 -, saranno in totale 15 le formazioni politiche in lizza alle prossime Regionali.

La novità più rilevante è rappresentata dall’ufficializzazione della discesa in campo - paventata nei giorni scorsi da questo giornale - del movimento “Sud chiama Nord” guidato dall’ex sindaco di Messina, Cateno De Luca, e dall’ex viceministra pentastellata Laura Castelli, nel centrodestra. «Nelle nostre liste - sostengono Castelli e il deputato Francesco Gallo - ospiteremo anche gli amici del Partito animalista, frutto di un lavoro sinergico fatto su temi comuni come la battaglia in Parlamento portata avanti da Sud chiama Nord che ha visto l'approvazione della norma sui reati contro gli animali.

