Elezioni in Calabria: quell’occasione persa nel Pd e le tensioni latenti dentro Forza Italia

Più che a Eboli, il rinnovamento nel Pd calabrese sembra essersi fermato ancora una volta a Laino Borgo. Il processo che sembrava essersi messo in moto in provincia di Cosenza con l’elezione del segretario provinciale Matteo Lettieri subisce una battuta d’arresto significativa. Nel gioco dei veti e dei controveti, a prevalere sono stati ancora una volta il peso delle correnti e personalità da troppo tempo sulla cresta dell’onda. Più di uno assicura che la chiusura delle liste - segnata dal passo indietro del capogruppo uscente Mimmo Bevacqua - sia stata avallata dai vertici del Nazareno e, in particolare, da Igor Taruffi, delegato di Elly Schlein per le vicende territoriali. Tutti contenti, dunque? Così non sembra. E se Cosenza è ancora una volta il baricentro delle tensioni in casa Dem, meno problematico è stato trovare la quadratura del cerchio nelle altre province.

