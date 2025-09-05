Verso il voto in Calabria, Toscano sfoggia la lista in vista delle Regionali: “Siamo un'alternativa di governo seria”

Il countdown è cominciato e tra un mese si vota in Calabria a poche settimane dalle dimissioni del presidente Roberto Occhiuto che si presenta nuovamente alle urne, al pari di Pasquale Tridico e Francesco Toscano. Proprio quest'ultimo ha sfoggiato la lista che scenderà in campo il 5 e 6 ottobre.

"Abbiamo depositato le firme in tutte le circoscrizioni, voglio ringraziare l'intera classe dirigente del partito", ha affermato Toscano, "che si è impegnata senza risparmiarsi nel mese di agosto per consentire a Democrazia Sovrana Popolare di rendere queste elezioni in grado di offrire un' alternativa di governo seria guidata da DSP. Gli altri gruppi politici sono soltanto accozzaglie costruite per il potere. Siamo qui davanti alla Corte d'appello di Catanzaro dove abbiamo appena finito di depositare la lista del Presidente. Inizia adesso un lungo mese elettorale che affronteremo con passione e grande impegno".

Lista a sostegno di Francesco Toscano

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)