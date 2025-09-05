Regionali in Calabria, tra un mese si va alle urne: oggi e domani la presentazione delle liste. Le scelte di Occhiuto, Tridico e Toscano

Ancora un mese dalla campagna elettorale si passerà... ai fatti. Tre i candidati che scenderanno in campo e si contenderanno lo scranno di presidente della Regione Calabria, occupato fino a inizio agosto da Roberto, Occhiuto e che ha scelto di ricandidarsi rappresentando il centrodestra (ha incassato il sostegno di Sud chiama Nord, che va ad aggiungersi ad altre sette liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”). Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, invece, guida la coalizione del centrosinistra (sei liste in appoggio all'ex presidente dell'INPS: si va dal campo largo al Pd e Democratici progressisti, passando per la “Casa dei Riformisti”, Tridico presidente e Movimento 5 Stelle), mentre il terzo aspirante presidente in campo è Francesco Toscano, alla guida della lista Democrazia Sovrana Popolare. Le liste potranno essere presentate entro le 12 di domani (sabato 6 settembre).
In aggiornamento
LISTE ROBERTO OCCHIUTO
Noi Moderati (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Lea Concolino detta Lea (in Aloi)
Valeria Fedele
Gennaro Le Rose
Pascasio Matacera
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Giuseppe Scilimbata
Fratelli d'Italia (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Sabrina Mannarino
Dora Mauro
Pietro Molinaro
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Francesco Spadafora
Fratelli d'Italia (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Maria Pietropaolo
Simona Ferraina
Domenico Perri
Teresa Ruberto
Antonio Schiavello
Fratelli d’Italia (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giovanni Calabrese
Marco Cascarano
Giovanna Cusumano
Ramona Calafiore
Stefano Princi
Francesco Praticò
Daniela Iriti
Lega (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Filippo Mancuso
Pietro Raso
Maria Limardo
Gianpaolo Bevilacqua
Elisenia Laudari
Cosima Teresa Miletta
Silvia Parente detta “Parentela” – detta “Parenti”
Maria Teresa Stirparo
Lega (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Gelardi Giuseppe Detto “Pino”
Mattiani Giuseppe
Capponi Caterina Maria
Demetrio Daniela
Neri Armando
Sarica Francesco
Stanganelli Anna Maria
LISTE PASQUALE TRIDICO
M5S (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Elisa Scutellà
Davide Tavernise
Giuseppe Giorno
Veronica Buffone
Massimiliano Battaglia
Teresa Sicoli
Gianfranco Orsomarso
Concetta Cuparo
Antonio Maiolino
M5S (Circoscrizione Centro - Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Ilario Sorgiovanni
Olinda Suriano
Terri Boemi
M5S (Circoscrizione Sud - Reggio Calabria)
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
Elisa Scutellà
Pd (Circoscrizione Nord - Cosenza)
Giuseppe Mazzuca
Enza Bruno Bossio
Pino Capalbo
Francesca Dorato
Catia Filippo
Franco Iacucci
Mimmo Lo Polito
Rosellina Madeo
Rosanna Mazzia
LISTA FRANCESCO TOSCANO (Democrazia Sovrana Popolare)
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Giuseppe Triolo
Maria Luisa Campolo
Felicia Fortugno
Domenica Francesca Greco
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Caterina Villì
Michele Caruso
Giuseppe Pulvirenti
Antonietta Veneziano
Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Nord (Cosenza)
Marco Rizzo
Caterina Villì
Francesco Toscano
Alessandro Buccieri
Luigi Caputo
Claudia Castro
Luca Filippelli
Rosa Gaudio
Paola Marinaccio
