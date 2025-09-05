Regionali in Calabria, tra un mese si va alle urne: oggi e domani la presentazione delle liste. Le scelte di Occhiuto, Tridico e Toscano

Ancora un mese dalla campagna elettorale si passerà... ai fatti. Tre i candidati che scenderanno in campo e si contenderanno lo scranno di presidente della Regione Calabria, occupato fino a inizio agosto da Roberto, Occhiuto e che ha scelto di ricandidarsi rappresentando il centrodestra (ha incassato il sostegno di Sud chiama Nord, che va ad aggiungersi ad altre sette liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri e “Occhiuto Presidente”). Pasquale Tridico, europarlamentare del M5S, invece, guida la coalizione del centrosinistra (sei liste in appoggio all'ex presidente dell'INPS: si va dal campo largo al Pd e Democratici progressisti, passando per la “Casa dei Riformisti”, Tridico presidente e Movimento 5 Stelle), mentre il terzo aspirante presidente in campo è Francesco Toscano, alla guida della lista Democrazia Sovrana Popolare. Le liste potranno essere presentate entro le 12 di domani (sabato 6 settembre).