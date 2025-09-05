Regionali Calabria, il M5S e il Pd presentano le liste dei candidati per le tre Circoscrizioni

Presentate oggi pomeriggio, presso la Corte d’Appello di Catanzaro, la lista dei candidati del Movimento 5 Stelle al Consiglio regionale per le tre circoscrizioni, a sostegno della candidatura a presidente di Pasquale Tridico, alla guida della coalizione progressista. Nella lista della Circoscrizione Nord figurano l’ex deputata Elisa Scutellà (capolista): la Scutellà ha dovuto lasciare il seggio parlamentare dopo il ricorso vinto da Andrea Gentile (Forza Italia). Dentro anche il consigliere regionale uscente Davide Tavernise (2501 voti ottenuti nel 2021). In campo anche il coordinatore provinciale e consigliere comunale a Luzzi, Giuseppe Giorno. Dentro anche Veronica Buffone, assessora alla Protezione Civile del Comune di Cosenza. Un altro membro della Giunta bruzia che ha deciso di candidarsi sposando la causa pentastellata, è l’assessore alle Attività Produttive, Massimiliano Battaglia. Nella lista c’è anche Teresa Sicoli, sociologa e docente di Amantea. E ancora, Gianfranco Orsomarso (in passato, nel 2004, candidato alle elezioni provinciali ma con Forza Italia) e Concetta Cuparo, consigliera comunale a Cariati, proveniente dal movimento civico “Lampare”. A chiudere la lista c’è Antonio Maiolino, giovane di Spezzano Albanese, impiegato amministrativo all’Unical.

Nella lista del M5S (circoscrizione Centro), emerge la candidatura dell’ex parlamentare Elisabetta Barbuto (vinse il collegio uninominale di Crotone alle elezione politiche del 2018. In campo anche Luigi Antonio Stranieri (attivista di Girifalco e già candidato a sindaco nel 2020 nel comune del Catanzarese). Dal Vibonese, ecco le candidature dell’assessore comunale all’Ambiente del Comune di Vibo, Marco Miceli e della giovane consigliere comunale di Briatico, Chiara Patertì. A rappresentare il territorio lametino c’è Daniela Francesca Iannazzo. A Crotone per i pentastellati ecco Ilario Sorgiovanni, ex consigliere e assessore comunale nella prima giunta del sindaco Voce. Nella lista della Calabria centrale anche Olinda Suriano, consigliera comunale a Belmonte Calabro (CS). Infine, ecco Terri Boemi, giornalista e figlia dello storico editore di Telespazio, Tony Boemi. Nella lista del M5S (circoscrizione Sud) ecco Giovanna Milena Roschetti, medico e rappresentantedel Gruppo Territoriale della città metropolitana di Reggio Calabria. Con lei, ecco anche l’avvocato Antonio Germanò, vice rappresentantedel Movimento 5Stelle Reggio Calabria. In campo anche l’ex consigliera comunale di Villa San Giovanni, Benedetta Genovese e Ismaele Ottavio Caruso, consigliere comunale a Molochio. Nella lista ci sono anche il sindacalista Rosario Antipasqua e il mammolese Filippo Zavaglia (già candidato alle regionali del 2021 dove conquistò 1163 voti di preferenza). A completare la lista c’è Elisa Scutellà, l’ex parlamentare capolista nella circoscrizione Nord che è stata inserita anche nella lista della provincia di Reggio Calabria.