Calabria al voto, Conte a Cosenza ‘lancia’ Tridico: “Un costruttore di pace, ora al servizio della sua terra. Flotilla? Meloni tuteli gli italiani”

«Il campo largo creato in Calabria per le elezioni regionali è il frutto sicuramente della capacità da parte di tutti di individuare in Pasquale Tridico, candidato alla presidenza, una persona competente, seria, autorevole, che ama la sua terra e che si è reso disponibile insieme al Movimento 5 Stelle anche a porsi al servizio di questo progetto». Lo afferma a Cosenza, in attesa di entrare più nel dettaglio in occasione del comizio di oggi pomeriggio alle 16, il leader M5S Giuseppe Conte. «Da parte del Movimento 5 Stelle, quindi - ha aggiunto Conte - c'è stata una disponibilità a fare anche un sacrificio. Perché non deve sfuggire il fatto che in Europa stiamo combattendo battaglie importanti. Pasquale Tridico è uno dei nostri europarlamentari costruttori di pace, mandato in Europa con un mandato ben preciso che si è già distinto in un solo anno di legislatura europea per le tantissime iniziative per garantire maggiore sicurezza e più spesa sociale per quanto riguarda i cittadini italiani. Quindi, lo abbiamo tolto da lì e lo proponiamo adesso per la comunità calabrese che ha tanto bisogno. Per la sua candidatura c'é stata una richiesta unanime».
La spedizione Flotilla a Gaza
«Il presidente del Consiglio deve tutelare qualsiasi italiano che affronta situazioni critiche che si trovi all’estero». Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, rispondendo a Cosenza ad una domanda sulla spedizione della Flotilla a Gaza. "Dobbiamo essere - ha aggiunto - assolutamente patrioti in questo. E la Meloni ha un preciso dovere in questo senso, visto che, peraltro, ha voluto mantenere sin qui un eccellente rapporto con Netanyahu che è, a tutti gli effetti, un criminale di guerra responsabile di un genocidio. Adesso sfrutti questa copertura, per noi indegna e vergognosa politica e militare, che a sin qui ha offerto, per tutelare i cittadini italiani».
L'ex presidente del Consiglio è in Calabria per aprire la campagna elettorale di Pasquale Tridico, candidato del campo progressista alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre.
