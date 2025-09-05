Calabria al voto, Conte a Cosenza ‘lancia’ Tridico: “Un costruttore di pace, ora al servizio della sua terra. Flotilla? Meloni tuteli gli italiani”

«Il campo largo creato in Calabria per le elezioni regionali è il frutto sicuramente della capacità da parte di tutti di individuare in Pasquale Tridico, candidato alla presidenza, una persona competente, seria, autorevole, che ama la sua terra e che si è reso disponibile insieme al Movimento 5 Stelle anche a porsi al servizio di questo progetto». Lo afferma a Cosenza, in attesa di entrare più nel dettaglio in occasione del comizio di oggi pomeriggio alle 16, il leader M5S Giuseppe Conte. «Da parte del Movimento 5 Stelle, quindi - ha aggiunto Conte - c'è stata una disponibilità a fare anche un sacrificio. Perché non deve sfuggire il fatto che in Europa stiamo combattendo battaglie importanti. Pasquale Tridico è uno dei nostri europarlamentari costruttori di pace, mandato in Europa con un mandato ben preciso che si è già distinto in un solo anno di legislatura europea per le tantissime iniziative per garantire maggiore sicurezza e più spesa sociale per quanto riguarda i cittadini italiani. Quindi, lo abbiamo tolto da lì e lo proponiamo adesso per la comunità calabrese che ha tanto bisogno. Per la sua candidatura c'é stata una richiesta unanime».