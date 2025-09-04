Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Regionali, Occhiuto firma il documento ufficiale della candidatura: “In Calabria vale la pena restare”

Roberto Occhiuto ha annunciato sui social di aver firmato il documento ufficiale per la ricandidatura alla presidenza della Regione Calabria, trasformando in atto formale una decisione già nota nelle scorse settimane. Nel post, accompagnato da un claim rilanciato in campagna «in 4 anni di più che in 40», il presidente uscente ribadisce la linea: «Non mi fermerò finché ogni calabrese non potrà dire: qui vale la pena restare». Il messaggio arriva a un mese scarso dal voto regionale del 5 e 6 ottobre, quando i calabresi sceglieranno presidente e Consiglio.

