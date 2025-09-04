Regionali in Calabria: l'ex M5S Dalila Nesci candidata con Fratelli d'Italia

Dalila Nesci, in passato sottosegretario per il Sud con il governo Draghi e già parlamentare del Movimento 5 Stelle per due legislature, aderisce a Fratelli d’Italia, con cui si candida alle prossime elezioni regionali in Calabria. «Entro in Fratelli d’Italia, il partito fondato e guidato da Giorgia Meloni, una leader seria e onesta che sta garantendo all’Italia un ruolo da protagonista. E’ stato - esordisce - un percorso di avvicinamento iniziato negli ultimi due anni, grazie a Wanda Ferro, Giovanni Donzelli, Arianna Meloni e a tutta la classe dirigente di FdI. Sono onorata di essere stata accolta in questa comunità politica e di essere candidata alle prossime elezioni regionali della Calabria. La politica - aggiunge Nesci - deve essere esercitata con onestà e spirito di servizio. Accetto questa candidatura perchè la Calabria ha bisogno di buon governo e concretezza. Da parlamentare e Sottosegretario di Stato ho portato risorse reali, come con il 'Cis Calabria - Svelare Bellezzà, dimostrando che dalle istituzioni si può incidere davvero, oltre la propaganda».