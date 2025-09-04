Regionali in Calabria, il risiko dei nomi agita le coalizioni: Sud chiama Nord “flirta” con Occhiuto

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Il movimento di De Luca e Castelli potrebbe diventare la forza trainante di un’ottava lista nel centrodestra. Nel campo largo di Tridico certi sei simboli, in extremis si lavora ad un raggruppamento di giovani

L’apprezzamento per l’impegno profuso a favore dell’aeroporto di Reggio Calabria e per aver ottenuto la stabilizzazione di un bacino di precari del Ministero della Giustizia. E poi la condivisione di altre battaglie a favore del Mezzogiorno. Elementi di convergenza politica tali da spingere il movimento Sud Chiama Nord guidato dall’ex sindaco di Messina Cateno De Luca e dall’ex viceministra Laura Castelli a valutare seriamente l’ipotesi di presentare il simbolo della loro formazione politica accanto al nome di Roberto Occhiuto. Operazione non semplice considerati i tempi ristretti e la necessità di trovare 24 candidati pronti ad accettare di correre in una formazione dove esiste l’incognita del quorum necessario e fissato al 4 per cento.
Lo scouting comunque va avanti in queste ore sotto la supervisione del candidato alla presidenza Roberto Occhiuto e in collegamento con Giovanni Donzelli, plenipotenziario di Fratelli d’Italia, con il quale Castelli dialoga di frequente. Il lavoro coinvolge esponenti di altre formazioni minori pronti a convergere su quella che potrebbe essere l’ottava lista di un centrodestra in campo con il chiaro obiettivo di bissare la vittoria ottenuta nel 2021. E se il tentativo non dovesse andare in porto, il movimento di Castelli e De Luca potrebbe offrire in dote alcuni candidati da collocare in altri raggruppamenti. La concorrenza interna è molto forte - prova ne è la discesa in campo di diversi big - e i responsabili dei partiti stanno sudando non poco per trovare la quadratura del cerchio.
