Elezioni in Calabria: nei tribunali la macchina organizzativa è già in moto

L’Ufficio centrale regionale costituito presso la Corte di Appello di Catanzaro e quelli circoscrizionali costituiti presso i Tribunali dei capoluoghi

di provincia sono pronti a ricevere candidati e documentazione. Dalle 8 di domattina e fino alle 12 di sabato 6 settembre, infatti, potranno essere depositati simboli ed elenchi degli aspiranti consiglieri. La procedura, come da prassi, prevede che le candidature alla presidenza della Regione si depositino davanti alla Corte di Appello. Dunque, gli staff dei vari Occhiuto, Toscano e Tridico dovranno recarsi negli uffici di piazza Matteotti a Catanzaro. Gli altri, in particolare i delegati di ogni lista, faranno invece capolino nei Tribunali di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria per il deposito dei simboli nelle varie circoscrizioni.

