Elezioni in Calabria, soltanto Ferro a rappresentare i parlamentari di FdI in lista

Il dado è (quasi) tratto all’interno di Fratelli d’Italia. Al termine dell’ennesima giornata di mediazioni e contatti, il partito dei meloniani ha sciolto le riserve sui criteri per la composizione delle liste. Accantonata l’ipotesi di schierare tutti i parlamentari, negli elenchi comparirà soltanto il nome di Wanda Ferro. Una scelta simbolica e importante perché l’attuale coordinatrice regionale del partito è anche sottosegretaria all’Interno. Sarà lei, volto storico della destra calabrese, a guidare la lista di Fratelli d’Italia nella circoscrizione Centro e, dunque, anche nella “sua” Catanzaro.

Quanto al resto, alla fine Giovanni Donzelli, plenipotenziario della premier Giorga Meloni, ha optato per la linea della valorizzazione dei dirigenti locali. Dovrebbero così essere ricandidati tutti i consiglieri regionali uscenti, a eccezione del reggino Giuseppe Neri, e alcuni tra i coordinatori provinciali del partito.

Occhiuto.

