Calabria alle urne, Lucano tentato dal dire "sì" alla candidatura in tutti i collegi

Calabria alle urne, Lucano tentato dal dire “sì” alla candidatura in tutti i collegi

Il pressing dei vertici di Avs avrebbe dato i frutti sperati: ora si attende l’ufficialità

di

Il pressing portato avanti nei suoi confronti dei vertici nazionali e calabresi di Alleanza Verdi Sinistra avrebbe dato i frutti sperati. Mimmo Lucano sarebbe - il condizionale è d’obbligo considerata il dinamismo del protagonista - sul punto di dire “sì” alla proposta di candidarsi alle elezioni regionali in tutte e tre le circoscrizioni a sostegno dell’aspirante presidente Pasquale Tridico. Sarebbero state superate le ritrosie manifestate negli ultimi giorni dall’ex sindaco di Riace e ciò anche grazie agli attestati di stima arrivati dai vari Fratoianni, Bonelli e Pignataro.
