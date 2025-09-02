Si vota in Calabria, la Lega cala il tris: in lista i sindaci Limardo (Vibo), Greco (Castrolibero) e l'ex candidato Bevilacqua (Lamezia)

Triplo 'colpo' per la Lega Calabria in vista delle prossime elezioni regionali: con il Carroccio infatti saranno candidati sia Maria Limardo, già sindaco di Vibo Valentia, sia il sindaco di Castrolibero (Cosenza), Orlandino Greco, sia Gianpaolo Bevilacqua, candidato sindaco alle ultime Amministrative di Lamezia come indipendente, protagonista di un ottimo risultato elettorale. Lo riferisce la Lega.

Si tratta di tre new entry sul piano politico molto importanti per la Lega, perchè Limardo e Bevilacqua, tra l’altro entrambi con un passato in Forza Italia, erano 'corteggiatì anche da altre forze del centrodestra, mentre Greco, in passato anche consigliere regionale, è il leader di Italia del Meridione-Idm, forza già federata con la Lega.

I tre - informa la Lega - sono stati già ricevuti dal leader del Carroccio Matteo Salvini, che ha espresso il pieno sostegno alle loro candidature.