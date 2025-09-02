Regionali in Calabria, derby nel centrodestra sulle liste: ecco i riposizionamenti “last minute”

Rush finale per la definizione delle liste in vista delle elezioni regionali. Domani il direttivo calabrese della Lega si riunirà per procedere alla valutazione finale delle proposte di candidatura e alla conseguente approvazione degli elenchi. Il commissario del partito Filippo Mancuso è in stretto contatto con Matteo Salvini e Claudio Durigon per limare gli ultimi dettagli, anche se il grosso del lavoro può dirsi realizzato. Le liste del Carroccio si annunciano molto competitive, con innesti di “peso” in termini elettorali, soprattutto nella circoscrizione centrale, come gli ex forzisti Maria Limardo e Giampaolo Bevilacqua.

