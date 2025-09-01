Regionali in Calabria, la speranza di Tridico? Più votanti. Le liste una “cassaforte” per Occhiuto

Il ragionamento è (quasi) unanimemente condiviso da tutti gli addetti ai lavori. La candidatura di Pasquale Tridico ha riaperto una partita che sembrava già persa per il campo dei progressisti calabresi. Tuttavia ciò potrebbe rivelarsi non sufficiente: per contendere davvero la Calabria al centrodestra sarà determinante il dato dei partecipanti al voto. Nell’intero arco temporale repubblicano, questo territorio si è sempre caratterizzato come quello con i più bassi tassi di partecipazione al voto, fenomeno che si è accentuato nell’ultimo quindicennio: si è passati da una partecipazione alle Regionali nel 2010 del 59,3% al 44% registrato nelle ultime tre elezioni del 2014, 2020 e 2021. In buona sostanza meno di un calabrese su due ha esercitato il proprio diritto al voto.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale