Elezioni in Calabria, i “no” di Lucano e Stasi mettono in crisi Avs

Il «no, grazie» pronunciato in rapida successione di Mimmo Lucano e Flavio Stasi complica i piani di Alleanza Verdi Sinistra. Quelle che dovevano essere le punte di diamante in Calabria del partito guidato a livello nazionale da Fratoianni e Bonelli, hanno per il momento declinato l’invito a scendere in campo per questa tornata elettorale. L’ex sindaco di Riace preferirebbe restare al suo posto, nel Parlamento europeo. L’attuale sindaco di Corigliano Rossano avrebbe detto “sì” ad una eventuale candidatura alla presidenza della Regione, ma adesso che il contesto è diverso prende tempo.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale