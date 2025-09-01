Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Elezioni in Calabria, i “no” di Lucano e Stasi mettono in crisi Avs

Elezioni in Calabria, i “no” di Lucano e Stasi mettono in crisi Avs

Surplus di lavoro per i segretari. Gli strali di Fratelli d’Italia sulla candidata Di Cesare

di

Il «no, grazie» pronunciato in rapida successione di Mimmo Lucano e Flavio Stasi complica i piani di Alleanza Verdi Sinistra. Quelle che dovevano essere le punte di diamante in Calabria del partito guidato a livello nazionale da Fratoianni e Bonelli, hanno per il momento declinato l’invito a scendere in campo per questa tornata elettorale. L’ex sindaco di Riace preferirebbe restare al suo posto, nel Parlamento europeo. L’attuale sindaco di Corigliano Rossano avrebbe detto “sì” ad una eventuale candidatura alla presidenza della Regione, ma adesso che il contesto è diverso prende tempo.
