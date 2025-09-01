Donatella Di Cesare, la prof del post sulla brigatista rossa agita il centrosinistra in Calabria

Polemiche del centrodestra e tensioni nel centrosinistra. La candidatura della professoressa Donatella Di Cesare come consigliera regionale in Calabria alimenta lo scontro. L’anno scorso, un suo commento social - poi rimosso - alla morte della brigatista rossa Barbara Balzerani sollevò un vespaio: «La tua rivoluzione è stata anche la mia. Le vie diverse non cancellano le idee». In questi giorni, il nome della professoressa - insegna Filosofia a La Sapienza di Roma - ha cominciato a circolare per la lista civica che sostiene il candidato governatore Pasquale Tridico, del M5s, schierato dal campo largo. E’ una «seriale istigatrice di odio», ha commentato Fabio Rampelli, di FdI. Tridico l’ha subito difesa, dicendosi "stupito e sconcertato dagli attacchi di FdI» e definendola "pacifista e femminista".

Ma nel centrosinistra il fastidio c'è. Il più duro è stato Ernesto Maria Ruffini, l’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate da un pò in campo con i comitati ulivisti «Più Uno": «Aldo Moro e gli uomini della sua scorta furono assassinati dalle Br. Tra i protagonisti di quella pagina c'era anche Barbara Balzerani. E’ inaccettabile che venga proposta la candidatura di una docente che l’ha ricordata con nostalgia». A difendere Di Cesare è stata la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti, che ha definito ridicola la «polemica contro un’importante intellettuale pacifista e antirazzista, usando l’argomento di un vecchio post che fu peraltro dalla stessa Di Cesare cancellato proprio perché si era resa conto che poteva essere travisato». Con Di Cesare anche Paolo Ciani, leader di Demos, eletto alla Camera da indipendente nel Pd: "Contro di lei calunnia e intimidazione».