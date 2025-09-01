Calabria, la frenata di Arrical senza una guida: Ferrari si è dimesso da presidente

È stata sicuramente una delle riforme simbolo della consiliatura regionale troncata in anticipo. Ma resta una riforma a metà. Nelle intenzioni doveva essere un esempio di riordino di due servizi pubblici chiave – acqua e rifiuti – governati per decenni solo dal caos, nei fatti si è tradotta in un accentramento di potere che ancora è ben lontano dal produrre sui territori gli effetti sperati in termini di efficienza ed efficacia. Non era certo un obiettivo facile da concretizzare in meno di un lustro, specie dopo i ritardi accumulati rispetto a dettami normativi che risalgono agli anni ’90.

Ma sta di fatto che con l’improvviso ritorno alle urne per il rinnovo dei vertici della Regione, l’Autorità rifiuti e risorse idriche della Calabria (Arrical), ovvero l’ente di governance istituito per concretizzare la svolta nei due settori, si ritrova di nuovo in un limbo che aggiunge ulteriori ritardi a quelli già riscontrati lungo il difficile percorso di questi anni.

