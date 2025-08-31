I politici senza “vitalizio” in Regione, in Calabria c'è la corsa a versare i contributi necessari

Da qualche anno si chiama indennità differita, nella sostanza si avvicina ad un vitalizio. Una pensione da incassare a partire dal 65esimo anno di età a cui nessuno dei politici calabresi sembra rinunciare. Introdotta con una legge varata nel 2019, l’indennità è riservata a coloro abbiano esercitato il loro mandato per almeno 5 anni, anche non consecutivi. Le dimissioni del governatore Roberto Occhiuto hanno però scombinato i piani di diversi peones alla loro prima esperienza a Palazzo Campanella e senza certezze sulla loro rielezione. Niente panico, però. Il “paracadute” previsto sempre dalla stessa norma mette al riparo da qualsiasi sorpresa. Chi ha non raggiunto i cinque anni di anzianità può richiedere il rimborso dei contributi versati, oppure continuare ad erogare somme fino a maturare un quinquennio di contributi.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale