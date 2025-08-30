Verso il voto in Calabria, il candidato ‘alternativo’ Toscano: “Occhiuto e Tridico parte di un sistema che impone povertà”

«Occhiuto e Tridico diranno che lo sfascio della nostra sanità parte da lontano e che la crisi del welfare riguarda il Paese intero e non solo la Calabria. Questa affermazioni sono in parte vere ma non spiegano la realtà. Noi contestiamo ad Occhiuto e a Tridico di essere parte di un sistema più ampio che impone povertà e sofferenza ai cittadini tramite l’applicazione dolosa di politiche folli sul piano economico e crudeli sul piano sociale». Lo afferma Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana e Popolare, «candidato d’alternativa - é detto in una nota - rispetto agli schieramenti tradizionali di destra e di sinistra alla Presidenza della Regione Calabria».

"Loro non possono dire la verità - aggiunge Toscano - perché sono al servizio di gruppi, a Roma come a Bruxelles, che ne garantiscono i privilegi. Noi siamo liberi. Per cui noi possiamo in teoria provare a cambiare le cose e non riuscirci a causa della reazione del sistema di potere. Loro non possono neppure provarci perché il loro compito è quello di occultare la verità per avere in cambio dal sistema protezione e privilegi. Ecco la differenza principale fra noi e loro».