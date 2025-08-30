"Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria": Cannizzaro lancia il logo di Occhiuto presidente

Utilizzando il motto che da qualche anno ormai caratterizza la sua comunicazione politica, vale a dire "Più forte è Forza Italia, più forte è la Calabria", il segretario regionale calabrese di Forza Italia in queste ore ha lanciato ufficialmente il simbolo di partito che accompagnerà la campagna elettorale degli azzurri a sostegno di Roberto Occhiuto Presidente della Regione.

Francesco Cannizzaro, infatti, pubblicando il logo proprio stamani tramite le sue pagine social ha scritto: "Per NOI parlano i fatti. Questo simbolo, anche in Calabria, quella che molti definivano “ingovernabile”, è diventato sinonimo di CREDIBILITÀ, CAMBIAMENTO, CONCRETEZZA. I calabresi ci conoscono. Conoscono la nostra storia. Riconoscono i nostri risultati. Questo simbolo è la loro fiducia. È la nostra forza. Forza Italia è Roberto Occhiuto. E con lui, la Calabria è più forte."