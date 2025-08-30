Elezioni in Calabria, è scontro sui sondaggi: "Occhiuto al 60%, Tridico al 37%". Tavernise (M5S): "Indagine farlocca e conflitto di interessi"

Ma il sondaggio è stato aspramente criticato da Davide Tavernise (M5S) che ha espresso forti dubbi. "Un altro “miracolo” targato Roberto Occhiuto. Stavolta non parliamo di opere pubbliche mai realizzate o di promesse rimaste sulla carta, ma di un sondaggio che sembra uscito da un laboratorio di magia più che da un istituto di ricerca indipendente. Secondo la rilevazione EMG/Masia, diffusa oggi, Occhiuto sarebbe nettamente avanti sul candidato Pasquale Tridico. Peccato che ci sia un dettaglio impossibile da ignorare: Tridico è stato ufficialmente candidato il 23 agosto, mentre il sondaggio risulta effettuato il 22 e 23 agosto. Tradotto: almeno metà degli intervistati ha espresso un’opinione su un candidato… che ancora non esisteva".

Regionali in Calabria, arrivano i primi sondaggi ma è scontro. Secondo un sondaggio dell’istituto Emg/Masia, realizzato tra il 22 e il 23 agosto su un campione di mille cittadini, il verdetto sarebbe netto: i l governatore uscente Roberto Occhiuto (Forza Italia, centrodestra) otterrebbe il 60% delle preferenze, mentre l’ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico, sostenuto da Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, si fermerebbe al 37%.

Ma, secondo Tavernise, "c’è però un fatto ancora più grave che mostra un conflitto di interessi enorme: la società che ha confezionato il sondaggio ha in corso un contratto con la Regione Calabria. È evidente che non stiamo parlando di un’indagine indipendente, ma di un’operazione messa al servizio della propaganda del presidente dimissionario. L’obiettivo è chiaro e non è sicuramente quello di informare i cittadini. Si cerca di costruire ad arte l’illusione di una vittoria scontata, condizionando così il dibattito pubblico e provando a scoraggiare il campo avversario. È un vecchio trucco della politica: gonfiare i numeri per trasmettere un senso di inevitabilità. Ma i calabresi non sono ingenui. Sanno distinguere tra la realtà e la propaganda. Se Occhiuto è davvero così forte come racconta, lo dimostri nelle urne. Perché i contratti con società amiche non basteranno a nascondere la voglia di cambiamento che cresce ogni giorno in questa regione".