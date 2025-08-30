Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Calabria, le tante vertenze del lavoro nell’agenda del nuovo governatore

Calabria, le tante vertenze del lavoro nell’agenda del nuovo governatore

Tutti aspettano risposte: dagli autisti in graduatoria degli idonei del 118 ai tirocinanti d’inclusione sociale che costituiscono il motore degli enti locali, dagli operatori dei call center al personale Amaco

Tra poco più di un mese la Calabria tornerà alle urne. Il voto di ottobre sarà la testimonianza delle mille vertenze che rivendicano dignità e risposte. La gente si prepara a scegliere uomini e donne a cui affidare la delega per arginare e smaltire il malessere che ribolle da troppo tempo nel ventre di questa regione. Il nuovo governo calabrese dovrà cogliere il segnale e lavorare per invertire la tendenza al declino che rischia di cancellare tutto il Sud.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province