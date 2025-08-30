Calabria, le tante vertenze del lavoro nell’agenda del nuovo governatore

Tra poco più di un mese la Calabria tornerà alle urne. Il voto di ottobre sarà la testimonianza delle mille vertenze che rivendicano dignità e risposte. La gente si prepara a scegliere uomini e donne a cui affidare la delega per arginare e smaltire il malessere che ribolle da troppo tempo nel ventre di questa regione. Il nuovo governo calabrese dovrà cogliere il segnale e lavorare per invertire la tendenza al declino che rischia di cancellare tutto il Sud.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale