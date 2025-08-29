Regionali, sale l’attesa a Cosenza e provincia. Forze politiche impegnate con le liste

Non che stia togliendo energie all’attività amministrativa, ma coloro i quali aspirerebbero a uno scranno alla Regione (e nel Palazzo comunale la schiera è abbastanza folta) lavorano accanto alle forze politiche di riferimento per dare un contributo fattivo agli schieramenti in campo. Ognuno, ovviamente, dal proprio osservatorio preferenziale. I tempi stringono sulla presentazione delle liste (bisognerà depositarle entro sabato prossimo) ed è su tale aspetto che è concentrata l’attenzione dei partiti, non fosse altro perché le urne scatteranno il 5 e 6 ottobre e occorre affrettarsi sulla tabella di marcia.

Le coalizioni a sostegno dei tre candidati alla presidenza della Regione, Roberto Occhiuto (centrodestra), Pasquale Tridico (campo largo del centrosinistra) e Francesco Toscano (Democrazia sovrana e popolare) seguitano a indire incontri e iniziative, come è avvenuto l’altra sera a Spezzano della Sila, dove è andata in scena la Festa dell’Unità organizzata dal Circolo cittadino del Pd e dall’amministrazione locale guidata dal sindaco, Salvatore Monaco, che a quanto pare non sarà della partita alle regionali di ottobre, nonostante fosse stato indicato, alla vigila della scalata verso la Cittadella, tra i papabili a un posto nelle griglie afferenti al centrosinistra.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale