Regionali in Calabria, i figli d’arte che tentano la scalata al Palazzo

La passione per la politica scorre nelle vene e in alcuni casi si tramanda. Tra i candidati, infatti, ci saranno figli e figlie d’arte. A guidare la piccola pattuglia dei figli d’arte è Katya Gentile. Figlia di Pino, già consigliere regionale dal 1985 al 2020, Katya punta a tornare a Palazzo Campanella. Nel 2021, infatti, nella lista di Forza Italia, fu la seconda degli eletti per la circoscrizione Nord con 8.091 preferenze. La sua esperienza a Palazzo Campanella l’ha vista transitare nelle fila della Lega che le ha riservato un posto in lista per ottobre. Aveva solo sfiorato l’elezione nel 2021, invece, Silvia Parente, figlia dell’imprenditore catanzarese della sanità ed ex consigliere regionale Claudio.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale