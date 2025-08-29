Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / L’Autonomia è una spada di Damocle. A chi interessa difendere la Calabria?

L’Autonomia è una spada di Damocle. A chi interessa difendere la Calabria?

La riforma del regionalismo differenziato può fare emergere contraddizioni nelle coalizioni. Il “sì” ma con tutele di Occhiuto e il “no” di Tridico. La campagna elettorale passa anche da qui

Consiglio regionale della Calabria

Non solo la Sanità e l’opportunità di introdurre un Reddito di dignità. A dividere (o forse no…) i due principali competitor per la presidenza della Regione c’è anche l’autonomia differenziata. La riforma voluta dalla Lega e avversata da molti a queste latitudini è uno dei temi “caldi” con i quali bisognerà fare i conti nelle prossime settimane. A maggior ragione dopo le parole pronunciate dalla premier Giorgia Meloni al meeting di Cl a Rimini. La presidente del Consiglio ha ribadito l’utilità di portare a termine le riforme avviate e tra queste c’è anche quella del regionalismo differenziato che tanto sta a cuore ai vertici del Carroccio. E anche se il governatore dimissionario Roberto Occhiuto continua a pronosticare tempi lunghi per la definizione del provvedimento, altrove la macchina organizzativa è in moto da tempo.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province