Laghi contro l’Asp di Cosenza: “Modifiche all’Atto aziendale solo per accentramento politico”

Il consigliere regionale Ferdinando Laghi, capogruppo di De Magistris Presidente, attacca la delibera n.2000 del 19 agosto con cui l’Asp di Cosenza ha proposto modifiche all’Atto aziendale.
Secondo Laghi, oltre a correzioni necessarie, il documento introduce cambiamenti organizzativi «ingiustificabili», che accentrano il potere decisionale nella Direzione generale, creando nuove figure sovraordinate negli ospedali spoke, nei sei distretti sanitari e nell’area economico-finanziaria.
«Una semplificazione indebita – afferma Laghi – utile solo al controllo politico, senza alcun beneficio per i cittadini». Il consigliere chiede alla Regione di vigilare nelle controdeduzioni per garantire la conformità alle norme e la tutela del diritto alla salute.
