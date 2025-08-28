Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Il “treno Pnrr” e i ritardi nella sanità, Foti attende nuovi dati dalla Regione Calabria

Il “treno Pnrr” e i ritardi nella sanità, Foti attende nuovi dati dalla Regione Calabria

Centrali operative, Case e Ospedali di comunità avrebbero dovuto ridisegnare l’assistenza territoriale. Manca un anno alla chiusura del Piano, tuttavia alla Cittadella si spera di riuscire a raggiungere i target

Un Programma operativo in scadenza a novembre e il nuovo (valido per il triennio 2025-2028) ancora tutto da scrivere e riempire di contenuti, i Livelli essenziali delle prestazioni da migliorare e riportare - in alcuni casi - stabilmente sopra la soglia di sufficienza, la realizzazione di quanti più presìdi (intese come Case, Ospedali di comunità e Centrali operative territoriali) di medicina territoriali finanziati con il Pnrr. Sono queste le priorità che attenderanno il presidente della Regione che sarà eletto al termine della competizione del prossimo ottobre.
Inutile girarci attorno: la sanità resta la madre di tutte le battaglie in una Calabria che ambisce ad uscire dal commissariamento avviato nel 2010.
