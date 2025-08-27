Regionali, in Calabria il centrosinistra serra i ranghi: pronte 6 liste ma si punta a 7

I vertici dei partiti di centrosinistra sono al lavoro per definire le liste da presentare alle prossime elezioni regionali. Siamo alla scrematura finale, anche perché entro la fine della prossima settimana gli elenchi dovranno ufficialmente essere consegnati in Tribunale.

A meno di cambi dell’ultima ora, saranno 6 i simboli che compariranno sulla scheda elettorale accanto al nome di Pasquale Tridico. Tuttavia, c’è chi non manca di sottolineare che il campo largo alla fine potrebbe annoverare 7 liste.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale