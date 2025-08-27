Il Reddito di dignità in Calabria con quali fondi? Tridico: le risorse Ue saranno decisive

Forze politiche divise in Calabria sulla proposta (lanciata dall’aspirante governatore Pasquale Tridico) di istituire un Reddito di dignità. Lo scontro è ideologico ma investe anche il profilo economico della misura da attuare. Tutto ruota attorno alla reale consistenza delle risorse per coprire l’erogazione del sussidio anti-povertà.

I costi del RdC in Calabria

Nel primo semestre di attuazione del Reddito di cittadinanza, nel 2019 cioè in fase di avvio della misura, la Calabria contava 62.584 nuclei familiari beneficiari (di cui oltre il 90% riferiti al solo RdC e il resto alla Pensione di cittadinanza), pari a circa l’8% delle famiglie residenti. L’importo medio mensile percepito era di 493 euro, superiore alla media nazionale, con una spesa complessiva che può essere stimata in circa 370 milioni di euro annui.

