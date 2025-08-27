Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Il Reddito di dignità in Calabria con quali fondi? Tridico: le risorse Ue saranno decisive

Il Reddito di dignità in Calabria con quali fondi? Tridico: le risorse Ue saranno decisive

L’obiettivo è fornire un sostegno al reddito a chi oggi è escluso dall’Assegno di inclusione. Secondo alcune stime il costo annuo a carico della Regione supererebbe i 300 milioni annui

Un cartello informativo di Poste Italiane con il suggerimento di presentarsi secondo l'ordine alfabetico agli sportelli per richiedere il reddito di cittadinanza, Roma 5 marzo 2019. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Forze politiche divise in Calabria sulla proposta (lanciata dall’aspirante governatore Pasquale Tridico) di istituire un Reddito di dignità. Lo scontro è ideologico ma investe anche il profilo economico della misura da attuare. Tutto ruota attorno alla reale consistenza delle risorse per coprire l’erogazione del sussidio anti-povertà.
I costi del RdC in Calabria
Nel primo semestre di attuazione del Reddito di cittadinanza, nel 2019 cioè in fase di avvio della misura, la Calabria contava 62.584 nuclei familiari beneficiari (di cui oltre il 90% riferiti al solo RdC e il resto alla Pensione di cittadinanza), pari a circa l’8% delle famiglie residenti. L’importo medio mensile percepito era di 493 euro, superiore alla media nazionale, con una spesa complessiva che può essere stimata in circa 370 milioni di euro annui.
