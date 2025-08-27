Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Elezioni in Calabria, l’appello della Uil ai candidati: «Serve un vero piano industriale»

Il leader dei metalmeccanici Laurendi chiede un confronto: «Il settore diventi volano di sviluppo in Calabria». Nei primi sei mesi dell’anno Movimprese registra una frenata nella crescita nel saldo tra attività nate e cessate

Un lavoratore metalmeccanico in una fabbrica di Bologna, in una immagine di archivio. GIORGIO BENVENUTI-ANSA -KLD

La campagna elettorale è ancora un cantiere aperto in attesa che le coalizioni chiudano il cerchio sulle liste. La Uilm Calabria rompe gli indugi e promuove un confronto ai tre leader in campo per sollecitare l’inserimento di un Piano industriale nei loro programmi e «aprirsi da subito a un confronto serio e costruttivo con il sindacato. Non basta più parlare genericamente di turismo, infrastrutture e servizi: senza industria non può esserci crescita economica e sociale duratura». Ci pensa il leader dei metalmeccanici della Uil, Antonio Laurendi, a indicare la rotta a Roberto Occhiuto, Francesco Toscano e Pasquale Tridico. 
