Regione Calabria, aumentano le poltrone: più assessori e tornano i “supplenti”

La Giunta potrà arrivare fino a 9 componenti. Ogni eletto “promosso” nell’Esecutivo sarà rimpiazzato. Abrogato il divieto di ricoprire ruoli in enti sub-regionali per chi ha avuto incarichi elettivi di recente

La grande corsa alle poltrone può dirsi ufficialmente iniziata in Calabria. Le elezioni regionali in programma il 5 e 6 ottobre prossimi mettono in palio postazioni di rilievo, di prestigio e, soprattutto, ben remunerate. La novità, rispetto alle ultime tornate, è rappresentata da un aumento delle “cadreghe” disponibili. Merito (o colpa) di alcune disposizioni normative che entreranno in vigore con la nuova legislatura.
