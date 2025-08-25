Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Politica / Tridico riparte dal reddito di dignità: «In Calabria ancora troppi poveri»

Il candidato del campo larghissimo in questo avvio di campagna elettorale conferma subito la misura “cavallo di battaglia” che poggia le basi anche su una raccomandazione dell’Ue: «La attueremo con i fondi comunitari»

Sanità? Infrastrutture? Politiche industriali o turismo? No, o almeno non solo, probabilmente il tema dei temi della campagna elettorale per le regionali del 5 e 6 ottobre sarà l’intenzione di introdurre il reddito di dignità annunciata dal candidato del campo largo, l’europarlamentare ed ex presidente dell’Inps Pasquale Tridico. Il provvedimento che l’esponente pentastellato pone, evidentemente, quale pietra fondante della sua proposta elettorale, anticipato nei giorni scorsi dalla Gazzetta del Sud, mira a dare garanzie economiche a quei cittadini che vivono in condizioni sociali sfavorevoli. Lo stesso Tridico ne ha parlato ieri dalle colonne del Corsera ricordando che «in Calabria un cittadino su due vive in una situazione di povertà». La sua intenzione - qualora uscisse vittorioso dalla sfida con il presidente dimissionario Roberto Occhiuto (centrodestra), nella quale compete anche il candidato di Democrazia sovrana e popolare, Francesco Toscano - è dunque quella di varare il reddito di dignità «e lo faremo funzionare perché lo collegheremo a una vera riforma delle politiche attive».
