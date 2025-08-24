Forza Italia spinge Occhiuto verso le Regionali: “Calabria in crescita grazie a lui”

Forza Italia apre ufficialmente la campagna elettorale in vista delle Regionali del 5 e 6 ottobre e lo fa schierandosi compatta attorno al presidente uscente Roberto Occhiuto, che nei giorni scorsi ha presentato il suo primo manifesto elettorale.

“Negli ultimi 4 anni con il presidente Roberto Occhiuto la Calabria ha fatto di più di quanto era stato fatto nei 40 anni precedenti. Dopo anni di immobilismo della sinistra, grazie al nostro buongoverno la Regione è tornata a crescere”, si legge in un post pubblicato dal partito sul profilo ufficiale X, corredato da una foto del governatore, che è anche vicesegretario nazionale di FI.

“Forza Italia – prosegue il messaggio – alle prossime elezioni regionali si presenterà a testa alta, sostenendo il presidente Occhiuto. Avanti, Roberto!”.